Leili metsalood: väike-konnakotkaste püsielupaik on laiem ala ja selles on erineva kaitserežiimiga tsoonid

Leili Mihkelson

Augustikuus sain Keskkonnaametilt teavituse minu metsamaal pesitsevate väike-konnakotkaste püsielupaiga kaitse alla võtmise väljatöötamiskava kohta. Siiani kehtivad pesapuude (mu metsas on neid kaks) ümber 100 meetri raadiuses sihtkaitsevööndid. Moodustatav püsielupaik hõlmab aga palju suurema metsapindala, mis omakorda on jagatud rangelt kaitstavateks sihtkaitsevöönditeks, kuhu jääb vanem mets ja kus leidub kotkale sobivaid pesapuid, ning piiranguvööndiks, milleks on valdavalt alla 30-aastased noorendikud.