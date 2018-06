1992. aasta Vihterpalu metsatulekahju kustutamiseks kulus kaks nädalat

Uutes oludes ei olnud piisavalt konkreetselt fikseeritud vastutuse jagamine, samuti infovahetus ametkondade ja asutuste vahel. Näiteks Vihterpalu tulekahju esimestel päevadel toimis koostöö kohalikul tasandil (metskond, riigimetsamaade talitus, omavalitsus) nii-öelda vanast rasvast, kuid tõrked infovahetuses tekkisid maakondlikul ja riikliku tasandil.

Järekustutus

Teiseks – suur tuleoht ja keerulised meteoroloogilised tingimused. 1992. aasta kevadsuvi oli põuane. Nagu tollel ajal kombeks, saatis metsaamet allasutustele telefonogrammi, milles teavitas suurest tuleohust ning tulevalve ja metsatulekahjude kustutamise valmisoleku vajadusest. Vihterpalu piirkond oli eriliselt tuuline, mistõttu korduvalt suunda muutnud tugeva tuule tõttu levis tulekahju suurele alale. See muutiski kustutamise keeruliseks ja kohalolijatele ohtlikuks.

Kuidas siis kõik toimus?

Esimese teate põlengust edastas Vihterpalu metskonna kontorisse 10. juulil kell 13.55 Maisoo vahtkonna metsavaht Toivo Roos. Mõni minut hiljem teatas telefonitsi Änglema küla elanik Ülo Tammert, et näeb raba kohal suitsu. Tulevalves olnud raamatupidaja Aita Avarsalu teavitas olukorrast metsaülem Margus Taltsi, kes siis isikliku autoga (tuletõrjeauto oli katki) kohale sõitis.

Margus Taltsi metsaametile esitatud seletuskirjast saab lugeda: „Kell 14.20 jõudsin koos kahe inimesega tulekahju kohale. Noorendik põles ladvatulega. Püüdsin jõuda tulekahju algpunkti lähedale. Selle ajaga (umbes 15 minutit) levis tuli üle Tänavjärve tee. Samal ajal jõudis kohale Nõva metskonna tuletõrjeauto. Alustati kustutamist Tänavjärve teel. 15.30 Kungla ja Koidula tuletõrjeautod koos metskonna töötajatega läksid Änglema rabasse piirama sinna jõudnud tuld. Sõitsin Suurekivi raketibaasi ja sain appi 4 Vene sõjaväelast, kes läksid Tänavjärve teele.

Metskonna traktorist Nurmik tõi metsaveo traktori, millega püüdis sihte sisse lükata. 17.00 kohtasin poe juures Padise valla vallavanemat Leemet Vaikmaad ning sõitsime inimesi ja tehnikat juurde tooma.”

Abi paluti Kloostri, Keila, Piirsalu, Seljaküla ja teistest metskondadest ning riigimetsamaade Tallinna talitusest, samuti Kungla, Koidula ja Nõva kolhoosist ning mujalt. Ka Tallinna talituse töötajad püüdsid operatiivplaani märgitud asutustest ja ettevõtetest tehnikat ja abijõude appi paluda, kuid kuna tegemist oli reede pärastlõunaga, siis oli tulemus pigem tagasihoidlik.

Tühi kott ei seisa püsti – kustutajate söögipaus.

Harju päästeametisse jõudis info peaaegu poolteist tundi pärast tulekahju avastamist. Samal ajal põles maakonnas mets veel kolmes kohas.

Õhtuks jõudis Vihterpallu üheksa tuletõrjeautot, kaks traktorit ja tsisternautot ning 50 inimest. Kella seitsme paiku loodeti, et tuli on kontrolli alla saadud. See rahustav info oli aga ennatlik, kuna ilm muutus. Margus Taltsi seletuskirjast: „Kell 21 tuul tugevnes ja pöördus lõunasse. Tuli kandus Änglema küla poole. Kloostri ja Koidula masinad paigutati turbaraba põhjapoolsesse ossa. Kell 22 raba lõunapiirist üle läinud tuld materdas 5 inimest. Kell 23 hakkas tuli kalduma lääne suunda.

Tänavjärve tee ääres lõi tuli latvadesse. Kell 24 Vene sõjaväelased ja üks Haapsalu tuletõrjeauto lahkusid. Kungla masin ei liikunud siduri rikke tõttu. Tänavjärve teele tuli K-700 kivikammiga ja hakkas tee ääres puid maha murdma. Kloostri metskonna masin vajus turbasse. Põlemine väljus kontrolli alt. Metskonnast teatati riigimetsamaade talitusele, et abi on juurde vaja.”

11. juuli öösel leiti, et ainuke viis ladvatule leviku peatamiseks on vastutule süütamine, see ülesanne anti Nõva metskonna metsaülem Endel Heinlehele. Tugiliiniks võeti kruusakattega Konguse tee kahe kilomeetri pikkusel lõigul. Hommikul kella viieks oli tule levik lääne suunas peatatud.