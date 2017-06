Ants Erik: keskkonnamaks aitaks tasuda maaomanikele võla

Ants Erik leiab, et keskkonnamaksust kogutav raha aitaks ühest küljest hüvitada maaomanikele piirangute tõttu saamata jääva tulu, teisalt aitaks see ka korvata meie kõigi jäetavat ökoloogilist jalajälge.

Erametsaomanikud peavad juba aastaid võitlust selle nimel, et saamata jäänud tulu eest saada õiglast hüvitist juhul, kui nende maadele on kehtestatud looduskaitselised piirangud või muu metsamajandamist ja maakasutust piirav kohustus.

Tänini on tõesti ühiskond elanud otseses mõttes maaomaniku kulul ehk kõik kulud on maaomaniku kanda, aga hüved kogu ühiskonna või mingite ühiskonna kitsamate gruppide tasuta kasutuses. Kulude all pean silmas konkreetselt maamaksu, taristu korrashoidu, prügi koristamist, ulukikahjusid, järelevalvet, kinnistu hooldamist.