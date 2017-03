Artur Talvik: miks lastakse metsatööstuse lobistil ministeeriumis vabalt tegutseda?

Tänasel metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu lugemisel uuris Artur Talvik keskkonnaminister Marko Pomerantsilt, miks ministeeriumi kantsler on tegelikult suurtööstuse lobist?

"Teie ministeeriumis on kantsler, kes kannab perekonnanime Talijärv. Tema taust on selline, et ta on metsatööstuse liidu eestvedaja olnud ja kõik, väga paljud kriitikud ütlevad, et teie kantsler esindab just nimelt metsatööstuse huve. Nüüd määrasite selle kantsleri omakorda veel juhtima Eesti suurimat metsaomanikku ehk RMK-d. Miks te lasete suurtööstuse lobistil oma ministeeriumis niimoodi vabalt tegutseda," uuris Talvik.

"Andres Talijärvele ja ka Keskkonnaameti peadirektorile Andres Onemarile on lisaks heidetud ette, et nende metsandusharidus on nõukogudeaegne. Minu oma on ka nõukogudeaegne. Mina arvan, et on õige, et erialateadlased ja erialaspetsialistid tegelevad selle valdkonna küsimustega, milleks nad on ette valmistatud ja mida nad on õppinud," vastas keskkonnaminister Marko Pomerants.

Ta lisas, et kunagine EPA, praeguse nimega Eesti Maaülikool on see koht, kus metsamehi ja metsanaisi on ajast aega õpetatud. "Täiesti arusaadav on see, et kui inimene on üle 50 aasta vana, siis tema töökarjäär on vähemasti 30 aastat pikk ja ta on töötanud väga mitmetel ametikohtadel. Ma arvan, et see on mõistlik, kui inimesel on vastava valdkonna kogemus. Ma ei ole nõus teie arusaamaga, et tegemist on metsatööstuse lobistiga," sõnas minister.

Külliki Kübarsepp uuris, miks keskkonnaministeerium ei soodusta lageraide asemel pigem turberaiet. "Kas see ei oleks meede, mis aitaks turuhinda paremini kontrolli all hoida ja motiveeriks, kui turuhind tõuseb, eraomanikku aktiivsemalt oma metsa hooldama?"

Pomerantsui sõnul täpselt selliseid eesmärke see seaduseelnõu muu hulgas ka kannab, et lageraietele tuua alternatiiviks turberaiete ja valikraiete enamat kasutamist.