Eesti Erametsaliit ja Erametsakeskus otsivad parimaid metsamajandajaid

Täna kuulutas Eesti Erametsaliit koostöös Erametsakeskusega välja konkursi parima metsamajandaja leidmiseks. Tublimaid osalejaid autasustatakse 12. augustil Raplamaal toimuval kogu pere metsapäeval.

Tänavu juba 24. korda toimuva parimate metsamajandajate konkursi eesmärgiks on leida ja tunnustada metsaomanikke, kes oma metsast hoolivad ja seda jätkusuutlikult majandavad. Konkursile oodatakse kõiki metsaomanikke ning osalemisel pole tähtis metsa majandamise juriidiline vorm. Oluline on, et metsa majandatakse hästi.

Eelmisel aastal parima metsamajandaja tiitliga tunnustatud, Harjumaal metsa- ja põllumajandusega tegelev Rain Ajaots julgustab kõiki metsaomanikke konkursist osa võtma. „See ei ole võistlus, vaid iga metsaomaniku tubli töö üle vaatamine ja teistele näitamine,“ räägib Vardi Erametsaseltsi kuuluv metsaomanik. Enda metsas tegutsedes peab Ajaots kõige tähtsamaks metsa istutamist ja hooldamist, et ka järeltulevatel põlvedel oleks tarvidusel, mida lõigata. „Tööd tuleb teha korralikult, südame ja mõistusega, siis tuleb sellest ka kasu!“ usub ta.

Hiiumaa Metsaseltsi juht Aira Toss, kes on juba aastaid konkursil osalevaid metsi hindamas käinud, rõõmustab metsaomanike kasvava aktiivsuse üle. „Näha on omanike kasvavat valmidust oma metsa investeerida. Metsakultuure rajatakse kvaliteetse istutusmaterjaliga, noori metsi hooldatakse, rekonstrueeritakse maaparandussüsteeme,“ toob ta näiteid töödest, mis on sageli jõukohased tänu toetustele. „Üha enam paistab silma ka ühistegevuse ja metsaühistute areng ning põlvkondade ülene järjepidevus. Metsa majandamisse panustatakse kogu perega, sellest saadud ühised emotsioonid ongi kõige siduvamad ning metsaomanikuks olemise vastutustunnet kasvatavad,“ on Aira Toss erametsanduse arengute üle uhke.

Konkursil hinnatakse kandidaatide viimaste aastate metsamajanduslikke töid ja muid metsa erinevate väärtustega seotud tegevusi. Arvesse võetakse ka metsaomanike põhimõtteid metsade majandamisel, panustamist kogukonna ja maaelu arengusse ning traditsioonide hoidmisse. Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 30. juuniks täita ankeet Eesti Erametsaliidu kodulehel www.erametsaliit.ee.

Konkursi tulemused võetakse kokku kogu pere metsapäeval, mis toimub 12. augustil Raplamaal Ruunawere Postimõisas. Kogu pere metsapäeval autasustatakse parimate metsamajandajate konkursi tublimaid, võitjatele paneb väärikad auhinnad välja STIHL. Kokkusaamisele oodatakse kõiki metsaomanikke ja teisi huvilisi koos perega.