Eesti looduslike pühapaikadega tutvumiseks valmis kaardirakendus

Uus kaardirakendus, mille autorid on FSC Eesti, Maa-amet, Tartu Ülikooli ja Hiite Maja, aitab kõigil huvilistel leida üles oma kodukandis asuvad looduslikud pühapaigad.

Kaardirakendus koondab enam kui 1100 erinevat pühapaika, mis on varasemalt kantud Maa-ameti kultuurimälestiste, looduskaitse, pärandkultuuri, ristipuude, kohapärimuse ja põhikaardi kihile või on kaardistatud looduslike pühapaikade inventuuri käigus. Rakendus on eriti kasulik metsaomanikele, metsamajandajatele ja neile, kes tunnevad huvi looduslike pühapaikade ning Eesti kultuuripärandi vastu.

“FSC jätkusuutliku metsanduse standard nõuab, et kõrge kaitseväärtusega aladelt, nagu looduskaitsealad ja looduslikud pühapaigad, metsa ei raiutaks. Selleks, et mitte kahjustada looduslikke pühapaiku, on kõigepealt tarvis teada, kus need asuvad. Kaardirakendus annab metsa majandajatele, omanikele ja kogukonna liikmetele parema ülevaate ning aitab vältida vigu, kus teadmatuse tõttu mõni looduslik pühapaik häviks,” selgitas FSC Eesti tegevjuht Indrek Talpsep.

Rahvusvahelise metsahoolekogu FSC otsusel tuleb alates käesoleva aasta 20. märtsist kontrollitud puidu tarneahela ettevõtetel tagada, et FSC märgi all ei läheks turule looduslikes pühapaikades raiutud puitu. Nõue puudutab ühtviisi riigi ja kohaliku omavalitsuse kaitse all olevaid, aga ka ilma formaalse kaitseta pühapaiku.