Eestis on kaitse all ligi 600, Lätis üle 9000 põlispuu

Kaitse alla võetakse puu, okste alla jääv maa ning seda ümbritsev 10 meetri laiune vöönd. Kaitsealusel territooriumil on keelatud kõik tegevused, mis võiksid puu kasvu ning looduslikku arengut negatiivselt mõjutada.

Piirata ei tohi vaadet puule, ligipääsu sellele, vähendada puu esteetilist väärtust, muuta puu vee- või toiterežiimi ega hävitada looduslikku alustaimestikku.

Kaitsealuse puu raiumine on lubatud ainult juhtudel, kui puu on muutunud ohtlikuks ning pole teist võimalust ohtlikku olukorda likvideerida, näiteks oksi saagides või tugesid paigutades. Ühtlasi tuleb raiumiseks looduskaitseagentuurilt luba saada.

Trahv põlispuu loata raiumise eest on eraisikule 140 kuni 700 eurot ning juriidilisele isikule 280 kuni 1400 eurot.

Eestis käib teisiti

Eestis peetakse põlispuud üldrahvalikuks mõisteks, mille kohta ühtset definitsiooni ei ole.

“Põlispuud võivad väga erinevad olla – näiteks taluõuel kasvav vana kask võib olla seal elava pere mõistes samuti põlispuu,” ütleb keskkonnaameti pressiesindaja Sille Ader.

Küll aga tellib keskkonnaamet kaitsealuste üksikpuude ja nende kaitse jaoks ekspertiisi oma ala spetsialistidelt.

“Tuginedes nii nende arvamusele kui ka kirjanduse andmetele hindame, kas tegemist on Eesti mastaabis erilise eksemplariga, mis on puu väärtused ja millised riskid on tema säilimiseks. Üks Eesti parimaid eksperte selles vallas on Hendrik Relve, kellelt oleme ka ekspertiise küsinud. Saadud ja analüüsitud info põhjal otsustame, kas võtta puu kaitse alla või mitte,” ütleb Ader.

Praegu on Eestis 1091 kaitstavat looduse üksikobjekti, millest üksikpuid ja puuderühmi on 604 ning ülejäänud on rändrahnud ja kivikülvid.

Läti jämedaim tamm, Kaives Senču ozols. Foto: Läti keskkonnaagentuur

Läti vs. Eesti tipud

Metsas põlispuid nii palju ei kohtagi, neid on eelkõige ürgorgudes, jõeorgudes, parkides, alleedel, vanades talukohtades ning mereäärsetel luidetel. Kõige rohkem põlispuid leiab Läti põhjaosas Vidzemes ning edelaosas Kuramaal.

Läti kõrgeim puu on kuusk, Sauta kalna garā egle, millel pikkust 45,4 meetrit (Sigulda piirkond, Sigulda vald). Eestil on vastu panna aga 48,6 meetri pikkune kuusk Veriora vallas.

Kõige toekam tamm Lätis on Kaives Senču ozols, mille ümbermõõt on 10,14 meetrit ning kõrgus 32 meetrit (Tukumsi piirkond, Sēme vald). Tamme-Lauri tamme ümbermõõt on 8 meetrit ning kõrgus 17 meetrit.

Loe veel

Läti suurim pärn on Valdemārpils elku liepa. Selle ümbermõõt on 8,33 meetrit ning kõrgus 26 meetrit (Talsi piirkond, Ārlava vald). Eesti rekordpärn kasvab Saaremaal Liikülas. 2000. aastal saadi selle ümbermõõduks 6,8 meetrit.

Läti kõige suurem kadakas on Rietekļa paeglis. Selle ümbermõõt on 3,14 meetrit ning kõrgus 9,3 meetrit (Burtnieki piirkond, Valmiera vald). Eesti jämedaima kadaka tüve ümbermõõt on 2,01 meetrit.

Aastast 2013 on Läti kaitsealused põlispuud kaardi järgi leitavad internetist Ozolsi nime kandvast andmebaasist, kus vabatahtlikud saavad uusi põlispuid looduskaitseagentuurile kontrollimiseks esitada.