Eestlased aitavad Gruusia jahimajandust jalule

Tegelikult tegid grusiinid juba hiljaaegu koos Saksamaa ekspertidega jahiseaduse eelnõu valmis, aga kuna see sai suure avaliku kriitika osaliseks, soovivad nad nüüd eri huvigruppe kaasates asja uuesti ette võtta. Õigemini on juba võtnud ja seekord on appi palutud eestlased.

Gruusias kütitakse sisuliselt vaid linde

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialist Peep Männil märgib, et Gruusia jahipidamise põhiline eripära Eestiga võrreldes on see, et seal puuduvad Euroopa mõistes jahipiirkonnad.