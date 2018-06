Eksperdid kaardistasid hulga metsanduses lahendamist vajavaid probleeme

Metsade majandamise osas on tõdetud, et aastane raiemaht tulevikus küpsete metsade osakaalu vähenemise pärast kahaneb, kuid olulised on tegevused pikaajalise puidukasutuse tagamiseks. Rõhutati, et metsade kultuurilisi funktsioone pole piisavalt tähtsustatud ning et looduses liikumise/loodusturismi ja tervisespordi tähtsust tuleb rohkem hinnata. Kõik esitatud probleemid ja töörühmade kohtumiste protokollid on nähtavad keskkonnaministeeriumi kodulehel.

„Nii nagu oli ka arvata, on kohati olnud laual väga erinevad seisukohad ning tuliseid vaidlusi jagus töörühmadesse palju. Samas tänan ja tunnustan kõiki liikmeid, kes vaatamata erinevatele nägemustele metsanduse kui valdkonna reguleerimisest on jõudnud paljuski kokkuleppele, millised probleemid lahendamist vajavad. See on juba suur samm lähemale ühiskondliku kokkuleppe saavutamisele,“ oli keskkonnaminister Kiisler siiski rahul töörühma liikmete empaatilise ja edasiviiva koostööga.

Loe veel

Metsanduse uue arengukava algatamise protsess jätkub 14. juunil töörühma kogunemisega, kus jätkatakse alamtöörühmadest koondatud probleemide valdkondadeülest prioretiseerimist, tutvustatakse teadlaste tehtud alusuuringu tulemusi ning täpsustatakse metsanduse 2021.-2030. aasta arengukava algatamise eesmärki. Lisaks käsitletakse kohtumisel avaliku kaasamisküsitluse tulemusi ning küsitluse kaudu laekunud ettepanekute rakendamise võimalusi.

Töörühma töö aga ei ole veel juuniga lõppenud. Tööd jätkatakse augustis, kui saab koostatud esimene versioon MAK2030 algatamise ettepanekust. Lõplik lähteülesanne koostatakse käesoleva aasta sügisel. Selle kooskõlastab Keskkonnaministeerium huvirühmade ja teiste ministeeriumidega. Seejärel teeb ministeerium Vabariigi Valitsusele arengukava koostamise ettepaneku ning taotleb selle kinnitamist.

Pärast arengukava protsessi algatamist asutakse lähteülesandes kirjeldatud probleemidele lahendusi otsima ja koostatakse koostöös huvigruppidega arengukava terviktekst. Seejärel saadab Keskkonnaministeerium valmiva arengukava seaduseelnõu koos seletuskirjaga kooskõlastamiseks ministeeriumidele ja teistele huvilistele ning lõpuks viib viimistletud eelnõu Vabariigi Valitsusse, kes saadab selle hiljemalt aastal 2020 Riigikogule kinnitamiseks.

Lisainfo keskkonnaministeeriumi kodulehelt: www.envir.ee/et/metsanduse-arengukava-aastateks-2021-2030