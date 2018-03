Erametsaliit: roheaktivism ja omandivaenulikkus liidavad metsaomanikke

Viimase kolme kuuga on Eesti Erametsaliidu katuse alla lisandunud üle tuhande liikme, mida on tavapärasest (500 liiget aastas) mitu korda rohkem.

Kui aasta alguses liitus Eesti üks vanimaid metsaühistuid (Rakvere metsaühistu), siis nüüd on liitujaks üks nooremaid – Vooremaa Metsaühistu.

„Metsaomanike ühenduste praegune aktiivne koondumine esindusorganisatsiooni on märk omandivaenulikest ja populistlikest tendentsidest meie ühiskonnas – üksi ollakse kaitsetumad. Kahjuks näeme, et ka poliitikas kasutatakse järjest enam äärmuslikke loosungeid ning omandiõigust jalge alla trampivat tooni. Metsaühistud liituvad erametsaliiduga, kuid metsaomanikele soovitaks omakorda liituda kohalike ühistutega, sest siis oleme veelgi tugevamad – meie kellegi huvi pole lasta end viia olukorda, kus populistid hakkavad dikteerima, mida metsaomanik metsas teha võib,“ sõnas Erametsaliidu esimees Mikk Link.

„Metsaspetsialisti ja piirkondliku ühistu esindajana on mul valus lugeda poliitikute seisukohti, et veelgi enam tuleb metsaomaniku tegevust piirata. Vooremaa Metsaühistu peamiselt väikemetsaomanikest koosnev liikmeskond majandab oma metsa oluliselt tagasihoidlikumalt kui seadus lubab. Hirmud täiendavatest piirangutest panevad metsaomanikke oma metsi pigem müüma kui ise majandama,“ kommenteeris Vooremaa Metsaühistu juhatuse esimees Harry Pütsepp.

Vooremaa Metsaühistu on asutatud 2012. aastal ning ühistul on üle 430 liikme, kelle omandis on ligi 11 000 ha metsamaad. Umbes viie tegutsemisaastaga on Vooremaa Metsaühistu jõudsalt kasvanud ja arenenud, pakkudes metsaomanikele teenuseid peamiselt Jõgevamaal ja Tartumaal ning lähiümbruses. Alates 2014. aastast on Vooremaa Metsaühistu Keskühistu Eramets liige ning liitunud ka Metsaühistu® kaubamärgiga.

Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kelle liikmeteks on metsaühistud. Erametsaliidu eesmärk on kaitsta ja esindada metsaomanike huve, et tagada omanike tegevusvabadus metsade jätkusuutlikul, säästlikul ning tulutooval majandamisel. Praegu kuulub Eesti Erametsaliitu 22 metsaühistut, kellel on kokku 7300 metsaomanikust liiget ja liikmete omandis on kokku 370 000 ha metsamaad.