Erametsanduses pälvisid tunnustuse Eesti vanim metsaühistu, metsandusettevõtja ja maaeluministeeriumi ametnik

Tänasel erametsapäeval tunnustasid Eesti Erametsaliit ja Erametsakeskus Tartus toimunud seminaril erametsasektori tublimaid.

Tunnustuse pälvisid üle 700 metsaomaniku koondav Rakvere Metsaühistu, metsandusettevõtja Mart Erik ning pikaaegne maaeluministeeriumi ametnik Olev Krist.

Arenev metsaühistu 2018

Mullu 25. sünnipäeva tähistanud Eesti vanima metsaühistu Rakvere Metsaühistu tegemistes on näha uuendusmeelsust ja pidevat arengut. Täna 702 metsaomanikku koondav ühistu pakub metsaomanikele igakülgset abi metsade majandamisel.

Osaledes erinevates töögruppides ning pakkudes praktikavõimalusi uutele metsandustöötajatele panustatakse ka erametsanduse arendamisse.

Rakvere Metsaühistu on FSC grupisertifikaadi hoidja, Metsaühistu kaubamärgi kandja ning eelmise aasta lõpust taas metsaomanike katusorganisatsiooni Eesti Erametsaliidu liige.

Erametsanduse tutvustaja 2018

Keset tuliseid metsandusvaidlusi on metsamees ja ettevõtja Mart Erik silma paistnud oma sooviga tutvustada meie metsades toimuvat ka laiemale üldsusele. Tema sulest on ilmunud kümneid artikleid, mis on tutvustanud nii Eesti erametsades tegutsejaid kui meie metsade kujunemist selliseks, nagu me neid täna näeme.

Mart Erik on pakkunud erinevatele huvigruppidele võimalust metsa tulla ja järgi uurida, miks ja kuidas Eesti erametsi majandatakse.