Erametsaomanikud saavad osa metsauuendusse investeeritud rahast tagasi küsida

Kevadel uuendustöid teinud metsaomanikud saavad osa oma metsa investeeritud rahast tagasi küsida. Erametsakeskus ootab metsa uuendamise toetuse taotlusi kuni 14. juulini. Toetust saab küsida maapinna ettevalmistamise, soetatud taimede ja nende istutamise ning kuni kolmeaastase metsauuenduse hooldamise eest.

Erametsade uuendamise mahud on aasta-aastalt tõusnud, tänavu plaanivad erametsaomanikud mulda panna ligi 10 miljonit puud. Samuti on iga-aastaselt tõusuteel olnud metsa uuendamise toetust taotlenud metsaomanike arv ning võib oletada, et toetusvooru eelarves ette nähtud 650 tuhandest eurost kõigi taotluste rahuldamiseks ei piisa. Siiski ei maksa karta toetusest täiesti ilma jäämist. Toetuse jagamise süsteem on üles ehitatud selliselt, et väiksemad toetuse küsijad saavad enda toetuse tavaliselt täismahus kätte.

Et vähendada andmete esitamisel tekkivaid vigu ning kiirendada taotluste menetlemist ja toetuse väljamaksmist, on sellest aastast võimalik metsa uuendamise toetuse taotlust esitada vaid läbi e-PRIA portaali.

Metsaomanikel soovitab erametsakeskus toetuse taotlemiseks pöörduda metsaühistu poole. Kohalikke metsaomanikke koondavad metsaühistud pakuvad nõu ja abi metsakasvatuslike tööde korraldamisel ja toetuste taotlemisel. Ühistu kaudu taotledes on metsa uuendamise toetuse määrad kaks korda kõrgemad.

Lisainfot toetuse taotlemise tingimuste kohta ning metsaühistute kontaktid leiab erametsaportaalist www.eramets.ee.