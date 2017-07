Euroopa üks ohtlikumaid metsakahjureid teeb Saaremaal laastamistööd

Seni Eestis vaid üksikute leidudena esinenud ohtlik lehekahjur käsnalainelane on end sisse seadnud Kõrkkülas, kus vähemalt kümnel hektaril puudele tekitatud kahju on teadaolevalt selle rööviku esmakordne tõsisem laastamistöö Eesti pinnal.

“Vahtratel ja tammedel on lehed kõik nahka pandud, osa puid on nii raagus nagu oleks varakevad,” rääkis Saarte Häälele Kõrkkülas suvekodu omav Jaanis Kirs, kelle sõnul on mõnel puul pärast rööviku söömaaega säilinud vaid paar leheräbalat.

Esimest korda märkas ta pisikesi musta värvi ussikesi õunapuudel maikuus, kuid ei teadnud siis neist röövikutest mitte midagi. Tuhandete liblikavastsete poolt raagu söödud puudest ajendatuna pöördus mees lõpuks keskkonnaagentuuri poole, kust sai kinnitust, et laastamistööd teinud tundmatu röövik on Euroopas üks ohtlikumaid lehtpuudekahjureid – käsnalainelane.

Kõrkküla kahjustused on Eestis esmakordsed. Varem on kahjurit Eestis nähtud vaid liblikana: esimene leid on teada 1967. aastal Kohtla-Järvelt ja viimane leid 2014. aastal Sõrvest.