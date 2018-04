Halduskohus peab jätkama Nursipalu raadamise seaduslikkuse uurimist

Ringkonnakohus leidis, et kuna lõplikult on samal eesmärgil raadatava ala suuruseks ca 165 hektarit, siis tuleks ka mitmes etapis läbi viidavat raadamist vaadelda ühtse tervikuna. Vastasel juhul oleks võimalik keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse raadamise KMH-d puudutavate sätete täitmist sellisel moel vältida, kuid see ei saa vastata antud sätete mõttele.

Kodanikuühenduse jurist Sven Anton selgitas, et nüüd peab halduskohus tuvastama, kas raadatava ala tükeldamine on viidud läbi KMH vältimiseks. „Kui kohus selle tuvastab, siis on raie õigusvastane ja järgmised raadamised vajavad KMH-d,“ selgitas Anton.

„Õigusvastasuse tuvastamine on oluline antud asjas aga seepärast, et Nursipalul plaanitakse veel üle kahesaja hektari metsa maha raiumist kõrgete looduskaitseväärtuste vahetus läheduses. Meie ühenduse seisukohalt on lubamatu, et polügooniga kattuva Keretü looduskaitseala loomisega on juba aastaid viivitatud, samal ajal kui loodusväärtusi otseselt kahjustavate otsuste puhul kiirustatakse ning otsitakse teid seadustest kõrvale minemiseks.“

Riigi eriplaneeringut ringkonnakohus siiski ainuvõimalikuks alusdokumendiks ei pidanud, kuna keskkonnaamet tugines raadamislubade andmisel Nursipalu harjutusväljaku arendusprogrammile, milleks neil oli kaalutlusõiguse põhjal ka seaduslik alus. Kohus nõustus aga, et sellise juhtumi puhul on huvitatud isiku õiguskaitselised võimalused hetkel vähetõhusad, arvestades, et EMA reageeris juhtumile võrdlemisi kiiresti.

Praeguseks hetkeks on ringkonnakohus saatnud kodanikuühenduse kaebuse Tallinna halduskohtule menetluse jätkamiseks.