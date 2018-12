HOOLETUS JA HIIGELSUUR KAHJU | metsapõleng Russalus sai alguse hooldamata elektriliinist

Kristiina Viiron RUS

Tulekahju hävitas männinoorendiku. Nüüd on sinna istutatud hoopis kuused. Kristiina Viiron

Tänavuste rohkete metsapõlengute puhul on vähemalt ühel juhul teada, et see sai alguse sädet löönud, hooletusse jäetud elektriliinist.