Innovatsioon metsanduses: droonid teevad ilusaid pilte, aga mis saab andmetest edasi?

Teine koht, kus on veel arenguruumi, on standardiseerimine. Mida rohkem suudetakse nii riigi kui erasektori poolt kogutavate andmete formaate kooskõlastada, seda vähem vigu tekib ja see on puhtalt kokkuleppe küsimus.

„Süsteemid tuleb omavahel tööle saada,” leidis Veeris. „Oleme küll digiriik, aga erinevad platvormid ei suuda alati ühilduda. Metsandus ei ole omaette maailm, siin on samad nõudmised ühiskonna poolt, mis teistel erialadel.”

Kui suur on aga ikkagi meie raiemaht ja kas aastane või pikem intervall selle teada saamiseks on piisav?

„Harvesteride tarkvarast saame teada, palju tihumeetreid ta lõikas, aga mitte hektareid,” selgitas Allan Sims. „Ja kõike ei raiuta ka harvesteriga. Aga liigume selles suunas, et andmed ei oleks aastatetagused.”

Simsi sõnul on küsimus ka selles, kui kiiresti meil neid andmeid vaja on. „On meil tõesti vaja teda, palju eile või üleeile raiuti? On olnud paikilisemaid asju, millega tegeleda. Aga kaugseire projektid käivad, et saaks kiiremini teada.”

Ants Vain maa-ametist ütleb aga, et tegelikult taoline on rakendus juba olemas. „On kaardikihid, kus on taimkattemudeleid võrreldud ja on toodud välja kohtad, kus taimkatte muutus on suur. Aga see ei ole päris täpne.”

Väga suuri hüppeid metsanduse andmetöötluses ja infotehnoloogiates spetsialistid lähiaastateks ei ennusta. „Kõik suured asjad hakkavad väikesed,” leidis Kristjan Veeris. „Läbi automatiseerimise, kus meil on vaja vähem liigutusi teha, muutused tulevadki.”

„On üsna ettearvamatu mis innovatsioonis hetkel plahvatab,” lisas Pille Kaas. „Oluline on olla tehnoloogiaga kursis ja uuendusi ära kasutada.”

Allan Sims leiab, et tähtis on see, mida ühiskond ootab. „Ootused võivad kardinaalselt muutuda ja see mõjutab ka IT lahendusi.”