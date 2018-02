Just sel päeval saab teoks maailma suurim kodanikualgatusel sündiv ettevõtmine – maailma koristuspäev. Eestis hakatakse koristama metsa, sest paraku jõuab jätkuvalt igal aastal mitmeid tonne sodi metsa alla.

Lugesin hiljuti sotsiaalmeediast Egiptuses Hurghadas käinud tuttava postitust, kus ta kurjustas, kui räpane ja jube on egiptlaste aiatagune. Tõsi, nii see seal ongi ning arvata võib, et lisaks nn prügipimedusele on sealmail sodi laialipildumise põhjus ka selles, et prügi seal lihtsalt ei kogutagi sel moel kokku kui näiteks Eestis.

Mis on aga viga eestlastel, et nad oma prügi metsa alla laiali laotavad?