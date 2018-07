Kas kuuma ja kuiva ilmaga võivad metsatööd olla tuleohtlikud?

Palaval põuaajal kutsutakse üles matkajaid tuletegemist pigem vältima, kuna suur tuli võib alguse saada ka väikesest sädemest. Millist ohtu võivad kuivale metsale kujutada võimsad metsamasinad?

"Mina, oma enam kui neljakümneaastase metsatöö kogemuse jooksul, ei ole kordagi kokku puutunud metsatöö masinast põhjustatud tulekahjuga," ütleb metsakonsulent Tiit Kosenkranius. "Olen kuulnud küll mõnest juhtumist, kus masin on põlema süttinud, kuid neid juhuseid on rohkem autodega ja väljaspool metsa."

Kosenkranius selgitab, et tänapäevased metsamasinad, mis on võimelised töötama aastaringselt ja igasugustes tingimustes, on varustatud tulekustutusvahenditega. Masinajuhil ehk operaatoril, on töökohustuseks pidevalt jälgida oma tööpiirkonda. See tuleneb tööohutuse ja keskonnanõuetest, mis on seatud metsatöö tegijatele.

"Samuti on metsas masinatega töötavad inimesed läbinud vastavad kursused, mille käigus käsitletakse päris üksikasjalikult kõiki metsas toimuvaid tegevusi. Töövälisel ajal on masina elektrisüsteem välja lülitatud," ütleb mees.

Vahest võivad probleeme tekitada vanemad masinad?

"Kuiva ja kuuma ajaga vanemad ja ehk mitte kõige paremas seisus olevad masinad lihtsalt ei saa töötada, sest on ülekuumenemise oht ja kuuma käes sääskede ja parmudega võideldes on seda remontida oluliselt keerulisem kui koduõuel või töökojas."