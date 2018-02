Näiteks raieõiguse müügikeskkonnas Timber päädis üks möödunudkuine enampakkumine hinnaga 60 eurot kasvava metsa tihumeetri eest.

Palju alla sellele ei jäänud ka detsembris lõppenud oksjon, kus raieõigus läks kaubaks 56 euroga kasvava metsa tihumeetri eest.

Timberi metsaspetsialist Kristel Asmer täpsustab, et mõlemal juhul oli tegu teeäärsete lankidega, kus kasvasid männid ja kuused.

Võrumaa metsaühistu enampakkumiste korraldaja Aarne Volkov tõdeb samuti, et iseäranis on tõusnud teeäärsete lankide hinnad. “Eelistatud on okaspuud, aga ka muud liigid, sest hind on kõigil tõusnud,” selgitab Volkov.