Klooga rahvas tõstab pead lageraiete vastu. EMA aktivistid alustasid kampaaniat "Lageraied ajalukku!"

Info, et RMK plaanib Klooga ümbruse metsades mastaapseid lageraieid (lageraiete alla peaks plaani kohaselt minema umbes 5% piirkonna metsast) jõudis avalikkuse ette kevadel, kui RMK korraldas juunikuu alguses Kloogal ka kohalike kaasamiskoosoleku. Sellest ajast peale on Klooga rahvas kohaliku aktivisti Elisabeth Salmini eestvedamisel kogunud enam kui 1000 allkirja, et raied kas peatataks, nende mahtu vähendataks või siis vähemalt edasi lükataks.

Teatud edasilükkamine ongi juba saavutatud, sest alguses oli RMK plaanides alustada juba augustikuu lõpupäevil. Praegu on aga seis selline, et ees ootab veel üks kokkusaamine kohaliku rahva esindajatega. Nüüd taotlevad viimased vähemalt mõne koha lageraiest puutumata jätmist.

Mati Sepa sõnul saab EMA kohalikku rahvast sellisel puhul aidata nii moraalselt kui laialdasema teavituse korraldamisega.

"Ega üks kohalik ei jõua seda asja oma muude tegemiste kõrvalt ajada, kuigi Kloogal õnnestus juba koguda 1000 allkirja. Meie saame aidata avalikkuse tähelepanu juhtida sellistele asjadele," rääkis Mati Sepp. "Kuigi antud juhul RMK teatas, et ei saa neid allkirju aktsepteerida, sest ankeedi algandmetes olid mõned ebatäpsed numbrid."

Elisabeth Salmin on seda meelt, et suudaks oma MTÜ ja agarate toetajate kaasabil koguda kokku raha, et algatada näiteks vääriselupaikade uurimise Klooga metsades. Sellise uuringu saaks läbi viia näiteks mõni Tartu Ülikooli atesteeritud spetsialist-teadlane ning eeldatavasti maksab selline töö umbes 35 eurot tunnis. Praegu aga pole nende uuringute korraldamiseks enam aega, sest iga päev ootavad korraldajad harvesteride mürina saabumist.

EMA: lageraiete asemel püsimetsamajandus

RMK on teatanud, et teavituskoosolekuid küll korraldatakse ja kohalikega kompromisse otsitakse, aga päriselt ära planeeritud raieid siiski ei jäeta. Esialgu on saavutatud kokkulepe selles, et raiet ei tehta ning puitu ei veeta metsast välja öötundidel.

"Loodusmuuseumi teadlased loodavad siit leida mõne haruldase sambla või sambliku. Praegu ulatuksid langipiirid 60 meetri kaugusele holokausti mälestusmärkidest, taotleme, et see vahemaa oleks suurem. Ka metsas asuva Soodajärve ja läbi metsa kulgeva oja kallastelt tahaksime raie eemale hoida," kirjeldab Salmin eesmärke. "Plaanis on luua ka holokausti ja ökotsiidi muuseum, alguses virtuaalsena, hiljem juba ka paiksena. Aga see kõik võtab aega ja ma ei tea, kas seda meile antakse. Kui sedasi õnnestuks võita kasvõi mingi väike osa suure lageraie käest, oleks asi seegi."

Suvel sai teatavaks, et Soome Looduskaitse Selts, Soome Ornitoloogiaühing, Greenpeace Soome sektsioon ning veel kolm sealset keskkonnakaitseühendust on suutnud koguda 50 000 allkirja selle eest, et Soome riigimetsas, mis moodustab 40% kogu põhjanaabrite metsamaast, lõpetataks lageraided. 5. septembril käis soomlaste delegatsioon Eestis, kus kohtuti EMA aktivistidega ja kinnitati vastastikku toetust.

Ideest ja selle edukusest Soomes kinni haaranuna alustas EMA nüüd sarnast kampaaniat ka Eestis. Alternatiiviks lageraietele pakub EMA metsade majandamist püsivamalt kui praegu, metsast saadud puidu suuremat väärindamist kohapeal, ka marja- ja seenekorjamist, turismi arendamist ja muude metsast saadavate tulude senisest nutikamat kasutamist.

Aktivistid planeerivad piiriülest koostööd

EMA eestkõneleja Linda-Mari Väli kinnitab, et koostöö laabub ka Läti, Leedu ja Poola metsakaitsjatega ning peagi on analoogseid ettevõtmisi oodata ka seal. Tšehhimaal on sarnaseid aktsioone juba läbi viidudki.

Nii Linda-Mari Väli, Mati Sepp kui veel üks EMA juhtimisse kuuluv aktivist Martin Luiga kinnitavad, et mingit poliitilist ambitsiooni organisatsioonil ei ole ning ühtegi parteisse nad astuda ei kavatse.

"Küll aga oleks nii meie tegevusele kui looduskaitsele üldse suureks toeks, kui Riigikokku jõuaks mõni erakond, kelle vaated ka keskkonnakaitse teemadega ühtivad," märkis Martin Luiga.

Laupäeval ja pühapäeval korraldas Eesti Metsa Abiks Kloogal lageraiete vastase kampaania "Lageraided ajalukku!" avaürituse. Ühtlasi püütakse sellega murda ka seni avalikkuses valitsevat negatiivset mainet Klooga kandi kohta. Tegelikult kulgeb piki Paldiskisse suunduvat raudteed vaikne ja metsane Klooga aedlinn, mis elupaigaks mitmesajale inimesele, lisaks laiuvad seal suurepärased seenemetsad, kalarikas Soodajärv ja Otu oja.

Pinnas on seal valdavalt liivane, kus sobilik kasvukoht männil, liivapinnas vaheldub madalamates kohtades siiski ka näiteks mustika kasvukohaga kus enamuspuuliigiks kuusk. Hiljaaegu raadati läbi Klooga metsade paarisaja meetri laiune riba kõrgepingeliini ja gaasitrassi aluse maa puhastamiseks.