Kodanikuühendus kahtlustab, et Soomaal toimuv raie põhineb valskusel

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) esitas keskkonnainspektsioonile ja keskkonnaagentuurile avalduse, paludes Soomaa raied viivitamatult peatada ning tellida uus, auditeeritud inventeerimine.

EMA taotleb uue auditi läbiviimisega, et hoitaks ära edasise keskkonnakahju põhjustamine. EMA andmetel tellis Soomaal kasutusvaldust omav osaühing looduskaitsealal paikneva metsa kohta uued inventeerimisandmed, et hiilida mööda Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskavast.

Kodanikuühenduse eestvedajad kontrollisid läinud nädalal laialdast pahameelt tekitanud 40-hektarilist raiet otse Soomaa rahvuspargi südames, sealse külastuskeskuse vahetus läheduses, leides peale droonidega ala uurimist ja avaliku andmestiku võrdlemist, et sealse maa kasutusvaldust omav OÜ Strobus on tõenäoliselt läbi viinud suurejoonelise metsapettuse.

EMA andmetel tellis maa kasutusvaldust omav osaühing möödunud aastal looduskaitsealal asuva metsa kohta uued inventeerimisandmed, mis näitab puistuid kohati 15–20 aastat nooremana kui eelmine, viis aastat varem läbi viidud inventeerimine. Eeldatavasti on uus inventeerimine tellitud just selleks, et hiilida mööda Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskavast, mille alusel on seal üle 80 aastaste pehmelehtpuude raie keelatud.

Samuti on üks eraldis, mille peal paistab aerofotolt mets, märgitud lagedaks, üksikpuudega alaks, võimaldades seal sanitaarraie nime all lageraiet teha. Leidub ka juhuseid, kus veerraiega külgnevad alad ei ole peale eelmist, neli aastat tagasi toimunud veerraiet veel nõuetekohaselt uuenenud.

EMA esindaja Linda-Mari Väli märgib, et juhul, kui kodanikuühenduse kahtlusel on alust, siis ei vasta Soomaal raiutud puit FSC kontrollitud puidu standardile, sest kontrollitud puidu standard ei luba ebaseaduslikult ega kõrge kaitseväärtusega aladelt raiutud puitu kasutada.

Ehkki Strobus FSC sertifikaati ei oma, võib ta müüa oma puitu FSC tarneahela sertifikaadi omanikele, põhjustades seega võimalikku majandus- ja mainekahju ka nendele ettevõtetele, märgitakse EMA teates.

OÜ Strobus juhatuse liige Ahti Luts kuigi palju keskkonnainspektsioonis alustatud menetluse kohta rääkida ei soovi, märkides vaid, et Soomaa raietööde teostamiseks on Strobusile väljastatud seaduslik raieluba. Luts möönab, et Eesti Metsa Abiks (EMA) pöördus avaldusega keskkonnainspektsiooni poole, mis alustas avalduse alusel vastava menetluse. Ahti Luts lubab, et OÜ Strobus teeb keskkonnainspektsiooniga igakülgset koostööd, kuivõrd ettevõtte eesmärk on seaduslike raietööde teostamine.

„Arvestades, et EMA initsiatiivil on keskkonnainspektsioon alustanud menetluse, mis ei ole veel lõppenud, siis ei ole Strobusil kahjuks võimalik anda kodanikuühendusele ega ka ajakirjandusele kommentaare poolelioleva menetluse kohta,” ütleb Luts.