Kodumaiste metsataimede maht kasvab

Foto: Viio Aitsam

Metsade uuendamine on erametsades üha enam hoogu läinud. See on andnud eestimaistele erataimetootjatele, kellest suuremad on koondunud Eesti Metsataimetootjate Liitu, kindluse metsataimekasvatusse jätkuvalt investeerida. Juba mõne aasta pärast peaks jõudma olukorrani, kus ka Eesti erametsi saab uuendada ainult kodumaiste metsapuudega.