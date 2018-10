Kriitikanooled on maandunud, metsanduse arengukava koostamine võib rahulikult alata

Kuigi selle poole aasta sees, mil arengukava algatamise töörühm on eesmärkide ja probleemide sõnastamisega tegelnud, on aeg-ajalt üksteise suunas heidetud ka kriitikanooli, on nüüdseks jõutud niikaugele, et ollakse valmis MAK 2030 ettepanekut vabariigi valitsusele esitama.

Uue kümnendi arengukava koostamise üldeesmärgid saavad johtuvalt töörühmas kirjeldatud probleemidest, metsade tähtsusest ja mitmekülgse kasutamise vajadusest olema järgmised.