Kultuurikatlas tutvustatakse täna metsanduse arengukava koostamise ettepanekut

Täpsemalt eesseisvast infopäevast rääkides toob ta huvipakkuva ettekandena välja sihtrühmade alusuuringu tutvustuse, mis viidi läbi Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse analüütiku Maie Kiiseli juhtimisel ja kust tuleb välja, miks tekivad metsateemadel konfliktid, millisel pinnal need kõige sagedamini esinevad ja ehk annab see ka osapooltele ainet mõtiskluseks, kuidas neid konflikte edaspidi vältida.

Teadlaste paneeli valiti osavõtjad Järve sõnul nii, et oleks esindatud kõik neli valdkonda (kultuur, majandus, sotsiaal ja ökoloogia) ja et need teadlased ei oleks otseselt metsanduse arengukava senises protsessis osalenud, kuid nende uurimisvaldkond seonduks MAK2030 algatamise töörühmas käsitletud teemadega.

„Teadlased on saanud eelnevalt tutvuda ettepaneku ja kaardistatud probleemidega ning osana paneeliarutelust käsitlevadki oma uurimisvaldkonda puudutavaid probleeme. Samas aga palume neil ka esitada oma nägemuse, milline võiks olla Eesti metsanduse areng pikas perspektiivis nende valdkonnast lähtudes” räägib Kristel Järve. „Eesmärk on kaasata laiemat teadlaste ringkonda ja liikuda senisest veelgi teadmistepõhisema arutelu juurde. See juhatab sisse protsessi teise etapi.“

FOTO: Metsanduse arengukava saab täna Kultuurikatlas vahefiniši. Kuidas sellega edasi minnakse, selgub lähema paari kuu jooksul. Foto: Ain Alvela

Päevakava

(Toimumiskoht: 26.oktoober Kultuurikatel, Tallinn)

09.45–10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00–10.10 Avasõnad (Siim Kiisler, keskkonnaminister).

10.10–10.40 Uuringu „Sihtrühmade ootused metsanduse arengukavale“ tutvustus (Maie Kiisel, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse analüütik).

10.40–11.10 Ülevaade MAK2030 koostamise ettepanekust (Kristel Järve, Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja).

11.10–12.10 Metsandusest laiemalt (teadlaste vestlusring). Osalevad:

kultuuris Helen Sooväli-Sepping (TLÜ Loodus-ja terviseteaduste instituut ja humanitaarteaduste instituut, keskkonnakorralduse professor), teema: eestlase identiteediloome üldiselt, metsa roll eestlaste kultuuriloos;

majanduses Kadri Ukrainski (TÜ teadus- ja innovatsioonipoliitika professor, majandusteadlane), teema: innovatsioon;

sotsiaalis Raul Omel (https://www.etis.ee/CV/Raul_Omel/est, EMÜ maamajanduse ökonoomika õppetooli lektor), teema: maapiirkondade tööhõive;

ökoloogias Arne Sellin (TÜ ökofüsioloogia professor), teema: kliimamuutuste mõju.

12.10–12.30 Eesti metsa tulevik – minu visioon (lühikõned).

12.30–12.40 Mis saab edasi? (Marku Lamp, Keskkonnaministeeriumi asekantsler)