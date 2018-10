Lageraie soodustab elektrikatkestusi

“Kui võtad metsa lageraiega maha ja jätad liinikoridoris alles vaid ühe rea, siis loomulikult on puud tuultele rohkem avatud ja suure tõenäosusega võivad nad meie liinidele kukkuda,” tõdes Elektrilevi OÜ kommunikatsioonispetsialist Peeter Liik, lisades, et üksikute puude kasvama jätmine ei ole hea variant.

“Aga need on pigem üksikjuhtumid ja üldiselt ei ole see laiem probleem, et lageraie meie liinivõrku kahjustaks.”

Liik rääkis, et sääraste juhtumite korral soovitatakse metsaomanikel Elektrileviga kontakteeruda ja asi ära rääkida.

“Ideaalne lahendus on see, kui võtta puud maha kuni liinikoridorini,” selgitas ta Saarte Häälele.