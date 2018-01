Langihalduse tarkvara aitab korraldada ka puidu vedu ja arvestust

Nii töötas OÜ Deskis välja Langihalduse tarkvara, mis on kahe aasta jooksul leidnud koha paarisaja ettevõtte ja organisatsiooni andmevara seas ning kokku kogunud umbes 1300 kasutajat.

Langihaldustarkvara lank.ee pakub andmekogumist ja selle töötlemist kõikidele metsatöödega seotud osapooltele. Selles on oma alajaotused harvesteritööks ja palke vahelattu vedava traktori jaoks, samuti autojuhile, kes puidu kokkuostupunkti sõidutab, samuti konkreetse metsatöö meistrile, et sellel kõigel silma peal hoida. Rakendust saab jagada ka metsa omanikule, et temalgi oleks selge pilt silme ees näiteks sellest, millal tema metsast raiutud palk tehasehoovi on jõudnud ja millal selle müümise eest on lootust tasu saada.