Maaomanikel, kelle valdustesse jääb looduskaitsealasid, on sel aastal lootus maade riigile müümise järjekorras kiiremini edasi liikuda, kuna raha selleks on ligi poole rohkem kui mullu. Asjaajamine hakkab nüüd käima ka Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) kaudu.

Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna peaspetsialist Kady-Ann Sutt selgitab, et seadusest tulenevalt jäävad alles mõlemad variandid – nii RMK kui ka riigieelarve.

“Kuid suund on võetud siiski selliselt, et looduskaitsealuseid maid hakkab edaspidi maaomanikelt ostma RMK, kelle eelarvesse on käesoleval aastal selleks planeeritud viis miljonit eurot,” ütles Sutt.