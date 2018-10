Lõuna-Rootsis on üraskid kahjustanud vähemalt 1,5 miljonit tihumeetrit metsa

Tegelik kahjustuste maht on aga veelgi suurem. Götamaa on Rootsi kolmest suurest piirkonnast kõige lõunapoolseim.

Södra liikmete metsakinnistutel hinnati, et 750 000 tihumeetrit metsa on kahjustatud ja suremas. Kuna piirkonna metsadest umbes pooled kuuluvad Södra liikmetele, siis kogu kahjustuse maht on umbes 1,5 miljonit tihumeetrit.

Tegelik kahjustuse maht on veelgi suurem, kuna need puud, mida üraskid on rünnanud suve lõpus, näevad veel välja nagu terved.