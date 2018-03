Mart Kelk tõi saetäristajate võistluse linna: "Sest ega metsa ju keegi eriti minna taha"

Raievõistluste korraldajale Mart Kelgule ei ole saag võõras riistapuu, kätt harjutab ta oma metsas. Võistlustele ise aga pigem ei tüki. Argo Ingver

Eesti Metsaseltsi projektijuht Mart Kelk on toonud raievõistlused metsast linna, et ka metsakauged inimesed saaks aimu, kuidas metsatöö käib. Metsaga on mees aga seotud teisitigi.