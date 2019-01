Kui ainult kogemuse järgi ütelda, siis on metsa pärandkultuur see, millest erametsaomanik räägib eriliselt sooja emotsiooniga. Kohe tuleb meelde üks Pärnumaa vana talukoht, üks Viljandimaa vana mänd ja Valgamaa tamm, millega on seotud legendid; põline teekoht Järva- ja Raplamaa piiril, metsavendade punkriase Raplamaal jne.