Mets toob omanikele kasu mitut moodi

Päevakohaseid puidutooteid. Pildil olevad on küll mõeldud tegija enda metsa panekuks, mitte müügiks. Eesti Erametsaliit

Sotsiaalmeedias on raievastased süüdistanud metsaomanikke rahaahnuses, mis väljenduvat just nagu püsivas raiumissoovis. Sedasi väita on vale, sest Eesti metsaomanikud on väga erinevad.