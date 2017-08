Metsa majandamise eeskiri: kuusikute raievanust alandati, surve lageraie tegemiseks väheneb, raietingimuste põhimõtted kaitsealadel ei muutunud

Uuendatud metsa majandamise eeskirja viidi sisse mitmeid uuendusi, et soodustada lageraiele alternatiivsete raieliikide - turberaie ja valikraie - kasutamist, samuti alandati viljakate kasvukohatüüpide kuusikute raievanust 60-70 aastani.

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp selgitas, et metsa majandamise eeskirjaga pannakse paika metsaseadusega reguleeritud raiete täpsed tingimused. „Määruse muutmisel lähtusime sellest, mis oli kokku lepitud metsaseaduse uuendamise käigus. Kinnitan veelkord üle - põhimõtted, mis puudutavad raietingimusi kaitsealadel, ei muutunud. Rääkisime selle veelkord üle ka eelmisel nädalal keskkonnaorganisatsioonidega toimunud kohtumisel ning sisse viidud muudatused on saanud eri osapoolte heakskiidu,“ lisas Lamp.

Metsaseaduse ja selle rakendusaktiga alandatakse raiumiseks lubatavate viljakates kasvukohtades kasvavate kuusikute keskmist vanust 60-70 aastani. Hetkel peab raiutavate kuusikute keskmine diameeter olema kas minimaalselt 26 cm või kuusikute keskmine vanus olema minimaalselt 80 aastat. Üle 80% erametsade ning 55% riigimetsa Ia ja I boniteediklasside kuusikutest, mis raievanuse alandamisel oleksid justkui täiendavalt raieküpsed, on juba praegu võimalik raiuda küpsusdiameetri alusel. Ülejäänud juhtudel peab omanik ootama, kuni mets saab 80-aastaseks. Üle 80 aastaste viljakatel aladel kasvavate kuusikute puhul on suur oht kahjustuda juure- ja tüvemädanike tõttu, seepärast on ka Ia ja I boniteedi kuusikute raievanust alandatud 60 aastani.

Küpse metsa uuendamine toimub valdavalt pärast lageraiet. Selleks, et metsaomanikud lisaks lageraietele kasutaksid ka teisi võtteid, lubatakse edaspidi turberaiet teostada ka kuusikutes, samuti leevendatakse mitmeid turbe- ja valikraiele seatud piiranguid. Paindlikuma turbe- ja valikraie puhul muutub metsa uuenemine tõhusamaks, tänu millele on metsaomanikul lihtsam raietegevusi järk-järguliselt teostada ning surve lageraie tegemiseks väheneb.

Määrus jõustub 2017. aasta 2. septembril.