Metsa majandamise eeskirja täiendatakse metsaseaduse uuendamisest tulenevate põhimõtetega

Keskkonnaministeerium saatis kooskõlastusringile metsa majandamise eeskirja eelnõu, mida on täiendatud tulenevalt metsaseaduse uuendamisest. Muudatustega alandatakse viljakate kasvukohatüüpide kuusikute raievanust ja soodustatakse lageraiele alternatiivsete raieliikide – turberaiete ja valikraie - kasutamist, leevendades nendele seatud piiranguid.

Metsaseaduse ja selle rakendusaktiga alandatakse raiumiseks lubatavate viljakates kasvukohtades kasvavate kuusikute keskmist vanust 60-70 aastani. Hetkel peab raiutavate kuusikute keskmine diameeter olema kas minimaalselt 26 cm või kuusikute keskmine vanus olema minimaalselt 80 aastat. Üle 80% erametsade ning 55% riigimetsa Ia ja I boniteediklasside kuusikutest, mis raievanuse alandamisel oleksid justkui täiendavalt raieküpsed, on juba praegu võimalik raiuda küpsusdiameetri alusel. Ülejäänud juhtudel peab omanik ootama, kuni mets saab 80-aastaseks. Viljakate alade metsa kvaliteet on aga madalam, sest sellisest metsast umbes kolmandik on enamasti juure- ja tüvemädaniku tõttu kahjustatud. Muudatus puudutab ligikaudu 4200 ha metsamaad (0,2% Eesti metsadest), millest 3000 ha on riigimets.

Küpse metsa uuendamine toimub valdavalt pärast lageraiet. Selleks, et metsaomanikud lisaks lageraietele kasutaksid ka teisi võtteid, lubatakse edaspidi turberaiet teostada ka kuusikutes, samuti leevendatakse mitmeid turbe- ja valikraiele seatud piiranguid. Paindlikuma turbe- ja valikraie puhul muutub metsa uuenemine tõhusamaks, tänu millele on metsaomanikul lihtsam raietegevusi järk-järguliselt teostada ning surve lageraie tegemiseks väheneb.

Määrus on kavandatud jõustuma 2017. aasta 1. septembril koos muudatuste aluseks oleva metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadusega. Metsa majandamise eeskirja raie alaste muudatuste põhimõtted olid lisatud ka metsaseaduse muutmise seaduse eelnõule.