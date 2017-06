Metsaettevõtja: põlevkivi kõrval võiks kaaluda lepavõsa kasutuselevõttu

Metsaettevõtja Mart Eriku hinnangul võiks sooja- ja energiatootmisel põlevkivi kõrval kasutusele võtta lepavõsa.

"Kuskil 30 miljonit tihumeetrit lepa puisteid on Eestis. See on väga suur kogus ning tekkinud sellepärast, et peale kolhooside ja sovhooside lõppu tohutult palju maad jäi seisma," rääkis Erik ERR-i raadiouudistele.

Tema sõnul on lepa eluiga väga lühike, näiteks halli lepa füüsiline vanus on 50 aasta kanti ja siis see mädaneb ära.

"Minu mõistus ei võta, miks seda ei võiks panna Narvas põlevkivi asemel," nentis ta ja lisas, et kuigi vastuseis puitküttele on tugev, siis ei vasta tõele väide, et kui puiduga kütta, hakkab hind hullult tõusma.