Venemaal pandi üle 20 aasta uus paberimasin tööle. On tehtud ja kavandamisel ka mitmed investeeringud vineeritootmisse.

Võrreldes eelmise aastaga, on männi saematerjali eksport Soomest Hiinasse kolmekordistunud. Tänavu raiutakse Hiinas 30 miljonit tm puitu vähem kui eelmisel aastal.

Metsä Fibre Joutse ja Äänekoski tehased valmistavad tselluloosi, mida sama kontserni Metsä Tissu pehmepaberitehased Poolas, Saksamaal ja Slovakkias töötlevad lähimate turgude tarbeks WC-paberiks, paber- ja taskurätikuteks ning salvrätikuteks. Poolas kasutatakse keskmiselt 12,3 kg pehmepaberit inimese kohta aastas, Soomes on see arv 17,5 kg. Märksa innukamad pehmepaberi kasutajad on ameeriklased – 25 kg aastas.

Rootsi FSC metsasertifitseerimise nõuete ajakohastamine ei ole sarnaselt Eestile sujunud soovitud tempos.