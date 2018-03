Metsamüügil lasuvad maksud soosivad maa maha müümist, mitte metsa majandamist

Eesti Erametsaliidu juhatuse liige Jaan Kägu, kes ka ise ühtlasi metsaomanik oma umbes 50 hektari metsamaaga ja lisaks veel RMK metsaülem, leiab, et väikemetsaomaniketa pole võimalik hoida Eesti rahvusriiki, sest just omand on see, mis muudab inimese paikseks ja riigitruuks. Et seda omandit kinnistada, peaks Kägu arvates aga väikeomanik senisest rohkem riigi tuge tunnetama.