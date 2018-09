Metsanduse arengukava: keskkonnakaitsjad ja puidutöösturid mahuvad juba ühte ruumi ära

„On näha, et inimesed soovivad nendes asjades kaasa rääkida ja see võimalus on kuni arengukava menetlemise lõpuni ka olemas,” kinnitas Lamp. „Ega tervikpildis sellistel puhkudel niikuinii kõik ei võida, aga eesmärk on, et MAK 2030 saaks olema võimalikult laiapõhjaline kokkulepe, mis ju iseenesest ei tähenda, et kõik oleksid sellega nõus. Aga laiapõhjalisuse tagab protsessi avatus, kaasarääkimise võimalus, teadlaste kaasamine. Ja lõppude lõpuks peab arengukava kinnitama Riigikogu – see on garantii, et see on kogu rahva kokkuleppeline otsus.”

Nüüd on töögruppidel veel kuni 21. septembrini võimalik esitada MAKi I etapi kohta tähelepanekuid, seejärel esitleb juhtgrupp seda Riigikogu keskkonnakomisjonile. Novembri teises pooles jõuab I etapi kokkuvõte valitsusse. Kui valitsus on selle kinnitatud, saab järgmisel aastal alustada teise etapiga, ehk MAK 2021–2030 sisulise koostamisega.

Poliitikud seni veel vaikivad

MAKi koostamise I etapi kokkuvõttev dokument peab kaante vahele ja ka avalikuks saama vahetult enne 26. oktoobrit, mil on plaanis korraldada asjade senist käiku tutvustav avalik üritus. Selle täpne toimumisaeg, koht ja vorm pole veel teada, aga Marku Lambi sõnul on plaanis olukorda tutvustada, korraldada paneeldiskussioon, vastata küsimustele jmt.

MAKi teises etapis moodustab juhtrühm uued, senistest ehk konkreetsemalt temaatilised töörühmad. Marku Lamp on seisukohal, et siis tuleb aruteludesse rohkem kaasata teadlasi, kes annaksid ehk senistele emotsionaalsetele seisukohtadele rohkem faktipõhist kaalu. Ning praegusest rohkem soovitakse kaasata poliitikuid eesmärgiga, et kui nad midagi otsustavad, siis nad ka aru saaksid, millised on ühe või teise otsuse tagajärjed.

Siiani pole veel kuulda olnud, et mõni poliitiline seltskond oleks metsanduse arengukava osas mingi kindla seisukoha võtnud. Ka Lamp märgib, et seni on poliitikute huvi olnud pinnapelane ja piirdunud peaasjalikult keskendumisega raiemahtudele.

Siiani on Riigikogu tasemel menetletud vaid põlevkivi arengukava koostamist ja vastuvõtmist, varem on sellised otsused tehtud valitsuse tasemel. Praegu on olemas kõik eeldused, et metsanduse arengukava aastateks 2021–2030 hakkab õigel ajal, ehk just 2021. aasta alguses kehtima ning sealtmaalt hakkavad edasised tegevused metsas põhinema juba uuel arengukaval.