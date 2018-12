Metsaomanikud kutsuvad poliitikuid üles riigimehelikkusele

Eesti on metsarikas riik, üle poole meie pindalast on kaetud metsaga. Eesti on ka omanike riik, ligi pool meie metsadest kuulub eraomanikele. Lisaks on Eesti loodus- ja kultuuriväärtusi hoidev riik, üle veerandi metsadest on piiratud majandustegevusega.

Kutsume Riigikogusse kandideerivaid erakondi üles käituma riigimehelikult. Taunime valimiseelseid populistlikke otsuseid, mis ei sobi kokku õigusriigi põhimõtetega. Ei tohi unustada, et üle 100 000 erametsaomaniku annavad suure panuse ühiskonna arengusse. Usaldage meid ja ärge kehtestage uusi emotsioonidele tuginevaid reegleid.