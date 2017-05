Metsaühistute metsapäevadel pandi erametsadesse kasvama üle 25 000 puu

Sel kevadel korraldasid metsaühistud üle Eesti metsapäevi, kokku võttis 11 metsapäevast osa pea 300 inimest. Arutleti metsateemadel ning koos pandi kasvama rohkem kui 25 000 väikest puukest.

Metsapäevadele metsast rääkima ja istutama tuldi nii üksi, kui koos pere või kolleegidega. Palju osalejaid oli ka metsaühistute liikmete seast, kes soovisid õigeid istutusvõtteid meelde tuletada või teisele metsaomanikule appi tulla. Enim tunti metsapäevade vastu huvi Harjumaal ja Valgamaal.

Täna toimus sarja viimane metsapäev, Pärnumaal kogunes MTÜ Ühinenud Metsaomanikud teisele metsapäevale paarkümmend inimest. Metsaühistu metsameister Risto Kaljund, kes ühistuliikmetele metsauuendustöid korraldab ning ka tänase metsapäeva läbiviimise eest vastutas, ütles, et sel kevadel pannakse nende ühistu abiga Eesti metsadesse kasvama üle miljoni metsataime. Lisaks on liikmete seas palju metsaomanikke, kes endale vajalikud taimed ise hangivad. Kokku istutavad Ühinenud Metsaomanike liikmed sel aastal üle kolme miljoni puu. „Meie liikmete huvi suurenemist metsa uuendamise vastu näeme igal aastal. Kõige rohkem istutatakse kuuske ja mändi, kuid kasvama pannakse ka lehist, kaske ja tamme. Lehtpuude külvamise eest hoolitseb enamasti siiski loodus ise,“ rääkis Kaljund.

Metsaühistud võtsid kiirel istutusajal külaliste võõrustamise ette selleks, et pakkuda meedias toimuvate kirglike metsandusarutelude kõrval võimalust uurida otse metsas tegutsejatelt, mis metsas toimub. Muuhulgas said huvilised teada, milliseid põhimõtteid järgides erametsades tegutsetakse, milliste valikute ees on meie enam kui 100 tuhat metsaomanikku ning mida erametsades uue metsa kasvama saamiseks tehakse.

„Meeldiv näha, et metsaühistud on järjepidevalt tugevamaks muutunud,“ märkis sihtasutuse Erametsakeskus juhatuse liige Jaanus Aun. „Lisaks ühistu liikmete abistamisele leitakse aega ka teistele huvilistele metsaelu tutvustada. Ise metsatööd proovides peaks ka muidu metsakauge inimene metsarahva muredest-rõõmudest paremini aru saama,“ lisas Aun.

Üleriigiliselt koordineeris metsapäevade korraldamist SA Erametsakeskus, oma tegemisi tutvustasid Hiiumaa Metsaselts, Metsanduse Arendamise Ühing, Põhja-Eesti Metsaühistu, Põlvamaa Metsaühistu, Valgamaa Metsaühistu, Vardi Erametsaselts, Virumaa Metsaühistu, Viru-Lemmu Metsaselts, Võrumaa Metsaühistu ja Ühinenud Metsaomanikud. Metsaühistute metsapäevade korraldamisele panid õla alla ka Combimill Sakala, Estonian Cell, Nordwood ja Graanul Invest, kes hoolitsesid selle eest, et tublidel töötegijatel ka kõhud täis saaks.