Metsik rahvas: rohkem kui pooled eestlased on kõvad korilased

Mis on tavapärased oma tarbeks kasutatavad metsaannid ehk see, mida metsaomanik oma metsast võiks saada peale puidu? Need on ära märgitud isegi metsaseaduses, milles on kirjas, et metsast saab marju, seeni, pähkleid, dekoratiivoksi, ravim- ja dekoratiivtaimi. Neid võib igaüks metsast korjata, kui sellega ei kahjustata metsaomaniku huve.