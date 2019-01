"Kui öeldakse, et eraomand pole õige asi, siis peame meelde tuletama, et enamiku metsaomanike maa on välja ostetud juba enne nõukogude aega. See ei ole äri, vaid järjepidevus. Metsaomanikuks olemine on väärtus omaette. Minugi metsa ostis välja minu vanavanavanaisa."