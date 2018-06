Muusik Riho Sibul: kas metsas toimuvad riiklikult lubatud tapatalgud?

Kuigi keskkonnaamet soovitab lindude pesitsusajal raiet mitte teha, vilistavad metsaomanikud ja metsa ülestöötajad sellele soovitusele, sest seadust, mis pesitsusaegse raie keelaks ei ole, puiduhinnad aga on laes.

Riigimetsa majandamise keskus peab paar kuud raierahust kinni, aga eramaadel toimuvad Hiiumaal praegu, lindude pesitsusajal ja ka kõige linduderohkemates metsades ulatuslikud lageraied.

“Nagu üle Eesti, nii ka Kalanas raiutakse lindude pesitsusajal sellise hooga, et võtab tummaks. Paras riiklikult sanktsioneeritud tapatalgu – õõvastav,” ütles Hiiu Lehele muusik Riho Sibul, kelle kodutee viib raielankidest, sh Kalana külas asuvast Kalastaja kinnistust mööda.

Kinnistu omaniku OÜ Eesti Metsnik juhatuse liige Antti Lõugas nentis, et selline see kapitalism on – puiduturul on hinnad nii laes, et mandri ettevõtted lausa pressivad saarele. Tema andmetel raiub praegu Hiiumaal metsa juba üheksa ettevõtet. Kaugemad neist on siia tulnud Lõuna-Eestist, näiteks Valgamaalt.

Suure raiesurve üks põhjusi on tema hinnangul ka see, et RMK praegu ei raiu.

Lõugas ütles, et juhatajana ei saa ta käituda teisiti kui ülejäänud metsamajandajad: “Turg nõuab ja kui ma tahan parimat hinda, siis peame raieõigust müüma, kui ma ei müüks ja sügiseks hinnad langeksid, saaksin ma kinga.”