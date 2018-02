On metsaomaniku enda otsustada, kas kasu raieõiguse või metsamaterjali müügilt maksustatakse kõik saamise aasta tuludeklaratsiooniga või jagab metsaomanik kasu sisuliselt neljale aastale (kasu saamise aasta + kolm aastat). Nendel perioodidel tehtud metsa majandamise kulud, nt istutamisele, kultuurihooldusele jms saab kasust maha arvata ehk maksustatavat kasu vähendada.

Tasub tähele panna, et iga-aastast maksuvaba tulu suurust mõjutab sellel aastal maksustamisele kuuluv summa.

Võimalus, et metsa majandamise kulutusi saab kasutada maksustatava kasu vähendamiseks, stimuleerib metsa pärast raiet heaperemehelikult taastama ja korrastama.