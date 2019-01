Noort metsa saab hooldada toetuse abiga

Teiseks on praegu veel olemas võimalus kuni 30aastase metsa hooldamiseks toetust küsida.

Praegused maaelu arengukavas kokku lepitud toetusmeetmed lõpevad 2020. aastaks. Kas ja kui palju järgmisel perioodil Euroopa Liidu rahast metsakasvatust toetatakse, ei tea praegu veel keegi.

Toetus muudelegi töödele

Erametsakeskusest saab metsahoolduseks toetust küsida 5.–25. veebruarini. Valgustus- ja harvendusraiete tegemiseks kuni 30aastases metsas on toetuseelarves kokku 1,5 miljonit eurot. Toetusmäär on 159 eurot hektari kohta ning varasemad aastad on näidanud, et kõik nõuetekohased hooldusraie toetuse taotlused saavad ka rahastatud.

Taotluse saab esitada metsaühistu kaudu või läbi e-PRIA. Töödega võib alustada järgmisel päeval pärast taotluse esitamist.

Metsaühistust saab tööde tegemiseks ka nõu ja juhiseid. Kui endal ei ole aega või jõudu oma metsaga tegelda, korraldavad ühistu spetsialistid teenusena kõik vajalikud tööd ise ära.

Lisaks hooldusraietele saab veebruaris toimuvas metsameetme taotlusvoorus toetust küsida kasvavate puude laasimiseks, ulukikahjustuste ennetamiseks, tormi või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamiseks ning männikärsaka või juurepessu vastase tõrjevahendi soetamiseks. Metsaühistud saavad taotleda toetust ka metsaseadmete ja tarvikute soetamiseks ning metsatulekahju ennetamiseks.

Lisainfot toetuste taotlemise tingimuste kohta saab kohalikust metsaühistust või erametsaportaalist www.eramets.ee. Kui plaanite toetust küsida metsaühistu kaudu, tuleks ühistuga juba varakult ühendust võtta.

Ligi miljon Metsa uuendamise toetuse esimese vooru eelarve on kinnitatud Kevadel võib julgelt metsauuendustööd ette võtta, sest osa selleks tehtud investeeringust saab juba suvel toetusena tagasi küsida. Erametsakeskuse metsa uuendamise toetuse 2019. aasta esimese vooru eelarveks on kinnitatud 800 000 eurot, taotlusvoor toimub suvel. Toetatakse maapinna ettevalmistamist, metsataimede soetamist ja istutamist ning metsauuenduse hooldamist. Tööd peavad tehtud olema enne taotluse esitamist. Metsa uuendamise toetust tasub küsida metsaühistu kaudu, sest siis on toetusmäär kaks korda kõrgem. Vajadusel abistavad metsaühistud ka tööde planeerimisel ja korraldamisel. Täpsem info metsatoetuste taotlemise tingimuste kohta erametsaportaalist www.eramets.ee.