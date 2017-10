Okaspaberipuidu hind on kerkinud viimaste aastate kõrgeimale tasemele

Tänavune sügistalvine raiehooaeg algas vihmade ja heade puiduhindadega. Septembris jätkus hinnakasv kõikidel sortimentidel peale lehtpuupalkide.

Nii on see olnud terve kolmanda kvartali. Okaspuupalkide hind on väga hea, lehtpuu jämesortimendil rahuldav kuni hea, paberipuidul hea ja küttepuidul rahuldav kuni hea.

Okaspuupalkidest on enam kallinenud männipalgid: standardpalk 1,5% ja peenpalk 3,1%. Kuusepalkide hinnakasv oli mõõdukam – standardpalgil 0,5% ja peenpalgil 1,5%. Kolme kuu taguse ajaga võrreldes on hinnakasv selgelt suurem, kuid ka siin on enam kallinenud männipalgid (standardpalk 5,6 ja peenpalk 7,2%).

Kuusepalgid on samal ajal kallinenud vastavalt 2,7 ja 4,6%. Eelmise aasta septembriga võrreldes on hinnatõus veelgi suurem, jäädes 10–12% vahemikku. Viimati maksis männipalk rohkem 2015. aasta alguses ja kuuse standardpalk 2014. aasta keskel. Kuuse peenpalgil on üldse erametsa hinnastatistika koostamise jooksul ainult kahel kuul 2014. aasta alguses olnud kõrgem hind kui praegu.

Lehtpuidu jämesortimentides pole viimase kuuga muutusi toimunud. Ka juuni hindadega võrreldes on muutused väikesed. Kasepakk on kolme kuuga kallinenud 1,4%, kasepalk odavnenud 0,4% ning haava- ja lepapalgi hind on jäänud samale tasemele. Aastataguse ajaga võrreldes on muutused siiski suuremad. Kase jämesortimendid on kallinenud (pakk 1,6 ja palk 3,7%) ja lepa- ning haavapalgid ca 1,5% odavnenud.

Paberipuiduturul on hind metsaomanikule üldistatuna hea, ehkki kase- ja haavapuidu osas oleks ootus hinna osas natuke suurem, kui praegune turg pakub. Möödunud kuuga kallinesid kõik sordid ning hinnakasv jäi 2,5 ja 4,5% vahele. Sorditi kallines okaspuupuit pisut rohkem kui lehtpuupuit. Kuusepaberipuit ületas üle pika aja taas 37 euro piiri ning on kalleim paberipuidusort.

Viimati maksis okaspuupaberipuit rohkem 2014. aasta II kvartali alguses. Kase- ja haavapuidu praegusest kõrgemad hinnad jäävad 2015. aastasse. Eelmise kvartali lõpuga võrreldes on kuusepuit kallinenud 10%, männipuit enam kui 9%, kasepuit ca 3,5% ja haavapuit 5,5%. Eelmise aasta septembriga võrreldes on trend sama, aga erinevused okas- ja lehtpuupuidu vahel oluliselt suuremad. Nii on kuusepuit aastaga kallinenud 15,6% ja männipuit 13,2%, kasepuit kõigest 2 ja haavapuit 1%.

Kui eelmisel kuul kirjutasin, et saame näha, millal küttepuidu hind 24 euro piiri ületab, siis ei osanud arvata, et ta seda kohe järgmisel kuul teeb. Aga nii juhtus ja septembris maksis tihumeeter segaküttepuitu keskmiselt 24,19 eurot.