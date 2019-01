Okkakao järgi hinnates on männi seisund viimase 30 aasta parim

„Aastatel 1989–1992 olid männikud väga halvas seisundis, puid hukkus palju ja mitte ainult Eestis. Üks oluline põhjus oli õhusaaste, kuid Eestis polnud see nii oluline kui näiteks Kesk-Euroopas ja Skandinaavias. Nüüdseks on õhusaaste ammugi oluliselt vähenenud. Sellest ajast on männi seisund oluliselt paranenud.“ selgitab keskkonnaagentuuri metsaosakonna peaspetsialist Heino Õunap.

Terveid puid (okkakadu 0–10%) oli vaatluspuude hulgas 54% ja nõrga okkakaoga (11-25%) puid 40%.

Puude okka/lehekao suurus on üks olulisemaid puu tervisliku seisundi indikaatoritest. Suurenenud okka/lehekadu näitab, et konkreetsel puul, puudegrupil või liigil tervikuna mingil alal on midagi viga.

Mida okkakadu puuliigi kohta ütleb või näitab? Õunapi sõnul tuleb esmalt metsaseires välja selgitada, mis on okka/lehekao põhjus või põhjused. Okkad ja lehed võivad puududa, sest putukad on nad ära söönud või on nad seenhaiguse tagajärjel varisenud. Nad võivad variseda ka juurekahjustuste (näiteks juurepess kuusel ja männil, külmaseen) tagajärjel. Eriti ilmneb see põua tingimustes.

Viimastel aastatel on metsaseirealadel registreeritud suhteliselt vähe võrsevähitaolisi kahjustusi (okaspuu-võrsevähk on männil sageli esinev seenhaigus) ning ka punaka männivaablase kahjustusi, mis on meil üks sagedasemaid männi okkakahjureid.

Autor: Keskkonnaagentuur

Kuidas on lood kuuskedega?

Vastupidiselt mändide paranenud seisundile võib öelda, et okkakao alusel on meie kuuskede tervislik seisund pisut halvenenud. Osaliselt on see tingitud metsakahjustajatest, eriti juurepessust, aga ka ulukitest - iseäranis põdrast.