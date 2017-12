“Kunagi, kui soid kuivendati, uskusid ametnikud, et nad teevad õiget asja. Nüüd ametnikud taastavad soid ja usuvad jälle, et teevad õiget asja.” Nii võtab kodanikuliikumise Eesti Metsa Abiks eriprojektide koordinaator Indrek Vainu kokku soode taastamise õppekäigu Soomaal. “Mõlemal korral on leidunud teadlasi, kes kinnitavad, et just nii peabki,” lisab ta.

Novembri keskpaiku aset leidnud õppekäigu korraldas Soomaa rahvuspark. Retke juhtisid Riigimetsa Majandamise Keskuse looduskaitseosakonna juhataja Kaupo Kohv ja looduskaitsespetsialist Priit Voolaid. Just RMK veab Soomaal soode taastamise projekti.

Ilm oli hilissügise kohta ilus, päikegi näitas end, ometi tuli novembritrööstituses selgelt esile selle etapi näotus, kui mets ei ole enam mets, kuid ka veel mitte soo. Nõnda jäid mitmed osalejad õppekäigu lõpuski endiselt kahtlema korraldajate selgitustes, miks on vaja soid taastada.