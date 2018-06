Parimaks metsamajandajaks pürib tänavu üheksa metsaomanikku

“Nägime üheksat viisi metsa majandamiseks, aga ühine kõigi juures on see, et need inimesed armastavad metsa,” märgib konkursi žürii liige, Hiiumaa metsaseltsi juhatuse esimees Aira Toss. Ühine on tema ütlust mööda seegi, et metsaomanikud mõtlevad oma metsas otsuseid tehes väga pikaajaliselt ette.