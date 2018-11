Piisab fotost: mets maandab pingeid ja teeb tervemaks

Kes metsas end hästi tunneb, see vaevalt hakkab oma jaoks väga põhjalikult sõnastama, mida see tunne endast täpselt kujutab. Samas on teadlased üle maailma seda ekstra uurinud. Arusaam, et mets tervendab inimesi ja hoiab haigusi eemal, kasvab üha.