Põhjamaade tselluloositehaste toormenõudlus on Eesti paberipuidu hinna rekordilisele tasemele kergitanud

Aastaga on kallinenud kogu puidusortiment, enim aga paberipuit, mille hind oma rekordilise tõusuga on kasvanud pea kahekordseks.

Kui 2017. aasta lõpus olid paberipuidu hinnad juba väga soliidsed, siis nüüd on need kolme kuuga tõusnud veelgi. Paberipuidu hinnad kasvasid esimeses kvartalis iga kuuga ning kuuse-, männi- ja haavapuit on püstitanud erametsa hinnastatistika absoluutsed rekordid.

"Talv andis tõuke hindade tõusuks, aga muud tegurid - tugev välisnõudlus ja selline majandustsükkel, mis on igal pool kaasa toonud aktiivse tegevuse ja tugeva nõudluse välisturgudelt - on tekitanud selle, et hind ongi jäänud sinna, kuhu tõukus," kommenteeris Eesti metsa- ja puidutööstuse tegevjuht Henrik Välja.

Kõige suurem on nõudlus ehitusliku okaspuidu ja kasevineeri järele, kasvamas on ka Skandinaaviamaade juba suur nõudlus paberipuidu järele, kuivõrd Põhjamaades on rajamisel mitmeid uusi tselluloositehaseid, iseäranis Soomes. Need kõik vajavad tooret, milleks sobib hästi ka Eesti paberipuit.

